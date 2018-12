Menschen flohen vor tennisballgroßen Hagelkörnern

Angst vor ähnlichem Hagelunwetter in Queensland

Betroffen waren Sydney und die umliegenden Regionen der Central Coast. Die Zahlen dürften in den kommenden Tagen kräftig ansteigen, wenn sich weitere Betroffene wegen Schäden an Häusern, Geschäften oder Autos bei den Versicherungen melden. Die Wettervorhersage für die Provinz Queensland im Nordosten des Landes verheißt auch nichts Gutes: Es könnte zu ähnlich heftigen Unwettern kommen wie in Sydney. In Queensland herrschen seit Tagen Temperaturen weit über 30 Grad Celsius.