„Beim KV von der eigenen Gewerkschaft verraten“

„Unfreiwilliger Zeitausgleich“

„Es kann sein, dass ich vier Wochen lang arbeite und so auf meine 200 Stunden komme und in der fünften Woche in Zeitausgleich gehen muss, obwohl ich da eigentlich gar nicht frei haben möchte. So viel zur Freiwilligkeit“, meint ein weiterer Postbus-Chauffeur, der Arbeit und Familie mit Kindern unter einen Hut bringen muss. Da die Busfahrer schon jetzt „zum Teil am Limit arbeiten“ würden, wie es der Wiener ausdrückt, verstehe er den Unmut vieler anderer Kollegen über den neuen KV gut: „Die Belastung ist sehr hoch. Man darf auch nicht vergessen, dass wir für die Sicherheit der Fahrgäste verantwortlich sind.“