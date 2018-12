Als Garderobenhelfer ausgegeben und abkassiert

Am Samstag fand im Kulturhaus in Hochfilzen eine Party statt. Zwei Tage später flatterte bei der Polizei eine Anzeige herein: Die Barbesitzerin und Veranstalterin der Party gab an, dass sich zwei Männer unberechtigterweise als Garderobenhelfer ausgaben und bei den Gästen jeweils zwei Euro für die Verwahrung der Jacke verlangten. Die Kleidungsstücke wurden allerdings nicht in einer Garderobe abgegeben, sondern landeten hinter dem Tresen einer unbenützen Bar.