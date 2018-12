Raubüberfall auf Wettlokal: „War nur vorgetäuscht“

Dem Angeklagte wurde nicht nur schwerer Raub, sondern auch zwei schwere Einbruchsdiebstähle vorgeworfen. Er soll in der Nacht auf 13. April in einem Gasthaus in Anif 1000 Euro aus einer Handkasse und am 29. Mai aus einer Wohnung in Salzburg Schmuck im Wert von 5850 Euro, 6600 Euro Bargeld und Münzen im Wert von 20.000 Euro gestohlen haben. Der Angeklagte bekannte sich zum Teil geständig.