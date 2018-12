5000. Tor! Ronaldo wird zum Matchwinner für Juve

Cristiano Ronaldo hat beim Sieg von Juventus Turin im Stadtderby gegen den FC Turin für ein Jubiläum gesorgt. Dem Portugiesen gelang beim 1:0 (0:0) im „Derby della Mole“ in der 70. Minute per Foulelfmeter das schlussendlich entscheidende Tor für den Serienmeister (oben im Video). Es war der 5000. Treffer von Juve in der Serie A. Der Topklub hält nach 16 Runden der italienischen Meisterschaft somit bei 15 Siegen und einem Remis.