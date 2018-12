Unheimlich! Gisin schrieb vor Sturz von Kitz-Crash

Der in der Weltcup-Abfahrt in Val Gardena schwer gestürzte Marc Gisin ist am Samstagabend mit der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) in die Schweiz geflogen worden. Sein Zustand ist nach Informationen der Verantwortlichen von Swiss-Ski stabil. Unheimliches Detail: In seiner Zeitungskolumne schrieb er am Freitag (für die Samstag-Ausgabe) noch über seinen bösen Crash in Kitzbühel 2015.