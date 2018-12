Horror-Sturz von Gisin überschattet Gröden-Abfahrt

Feuz geschockt

„Ich hoffe, er kommt schnell wieder auf die Beine“, so sein Teamkollege Beat Feuz. Über die eigene Fahrt wollte er aufgrund des Sturzes seines Teamkollegen nicht viel sprechen. So etwas wolle man nicht sehen, erklärte er tief betroffen. „Wir hatten erst vor ein paar Wochen einen tragischen Todesfall in unserem Team.“ Gian-Luca Barandun verunglückte Anfang November im Alter von 24 Jahren beim Paragleiten tödlich.