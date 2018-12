Hasenhüttl „besticht“ Southampton-Fans mit Bier

Ralph Hasenhüttl will die Fans von Southampton auf seine Seite bringen. Vor dem Heimspiel gegen Arsenal am Sonntag erhielt jeder der rund 19.000 Saisonkartenbesitzer des englischen Premier-League-Clubs einen Brief. Darin enthalten: ein Gutschein für ein Bier im Stadion. „Ich bin ein Bursch, der alle ins Boot holen will, um gemeinsam zu rudern“, wurde Hasenhüttl im Schrieb an die Anhänger zitiert.