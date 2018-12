Graz: Schon wieder ist ein Häftling ausgebrochen

Häftling riss sich los und krachte in Schiebetür

Im November vereitelten aufmerksame Justizwachebeamte die Flucht eines Mannes, der zu einer Gerichtsverhandlung vorgeführt wurde: Er riss sich los, krachte aber in die Schiebetür des Landesgerichts. Sofort hatten die Wachebediensteten den Häftling, der sich am Auge verletzt hatte, wieder unter Kontrolle.