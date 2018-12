Frauenpower in der Stillen Nacht

Auch für die jetzige Produktion, die die Entstehung- und Erfolgsgeschichte des Welthits nachzeichnet, konnte Schalle Superstars aus aller Herren Länder gewinnen. Den Titelsong stimmt die dreifache Grammy-Gewinnerin Kelly Clarkson gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und dem Mozarteumorchester an. „Alle drei zu vereinen war aus Termingründen nicht möglich. Also hab ich Kelly in Nashville, und die anderen in Wien bzw. Salzburg getroffen. Geschnitten wurde das Video in L.A.“, so Schalle, den dabei Disney-Komponist Bill Ross zur Seite stand.