Mercedes Echerer: „Ich bin eine Taktiererin“

„Krone“: Sie haben mich zu einer Partie Canasta eingeladen. Woher kommt Ihre Leidenschaft für das Kartenspielen?

Mercedes Echerer: Das Karteln fing schon in meiner Kindheit an, denn ich habe alle Kinderkartenspiele geliebt. Und als ich mit zehn Jahren das erste Mal nach Siebenbürgen in die Heimat meiner Mutter fuhr, hat mir mein Onkel das Schnapsen und andere „erwachsene“ Kartenspiele beigebracht. Das hat mir getaugt. Ich habe nur meiner Mutter versprechen müssen, nie um Geld zu spielen.