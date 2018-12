Londoner Topklubs jagen ÖFB-Kicker Grillitsch

Er schrieb in der laufenden Saison bereits Geschichte. Florian Grillitsch kürte sich beim 2:2 in Donezk zum ersten Champions-League-Torschützen in der Geschichte von Hoffenheim. Der 23-Jährige ist heiß begehrt. Englische Topklub sollen großes Interesse am ÖFB-Teamspieler haben.