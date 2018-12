Wird ER Red Bull Salzburgs neuer Super-Youngster?

Diese beginnt beim Serienmeister am 14. Jänner. Die Vorschusslorbeeren sind groß, Salzburg will aber nicht zu schnell zu hohe Erwartungen an den 1,91-Meter-Mann stellen. Freund: „Er ist ein sehr großes Talent, und wir geben ihm sicher seine Zeit. Er ist erst 18, und es ist das erste Mal, dass er aus Norwegen weg ist. Wir sind aber davon überzeugt, dass er uns in den nächsten Jahren viel Freude bereiten wird.“ Landsmann Fredrik Gulbrandsen hat das in den vergangenen Wochen mit den entscheidenden Toren in den Europa-League-Duellen mit Leipzig (3:2/a und 1:0/h) bereits getan. Sein Vertrag läuft allerdings mit Saisonende aus. „Freddie hat vor allem in den letzten Monaten eine super Entwicklung gemacht“, kommentierte Freund. „Wir sind zufrieden mit ihm. Er weiß, was er an uns hat, wir wissen, was wir an ihm haben.“ Man stehe in ständigem Austausch mit dem Berater des 26-Jährigen.