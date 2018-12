Um 150.000 Euro Geschmeide und Robe für Mucha

Das Beste ist gerade gut genug: Um am Ball aller Bälle aufzufallen, bedarf es eines außergewöhnlichen Stylings. Verlegergattin und Prokuristin Ekaterina Mucha weiß, als oftmals bestgekleidete Frau ausgezeichnet, freilich, was sich gehört und was nicht. Deswegen sucht sie ihr Kleid und die dazugehörigen Diamanten schon lange vor der Opernballnacht aus. Und auch die letzte Sorge, eine Loge, ist gelöst: Die Muchas residieren am Ball mit Rudolf Brenner in einer Loge am zweiten Rang.