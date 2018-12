Ex-Obmann zwackte Skiclub knapp 13.500 Euro ab

Gelegenheit macht bekanntlich Diebe! Besser kann man einen Prozess am Innsbrucker Landesgericht wohl nicht zusammenfassen. Weil der ehemalige Obmann (44) eines Skiclubs im Großraum Innsbruck in finanzieller Not steckte, plünderte er immer wieder das Vereinskonto. Nun wurde der Mann verurteilt.