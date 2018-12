Ein Benefiz-Tröpferl aus dem Jahr 1818

Über eine Baustelle in Bad Aussee fand ein französischer Cognac aus dem Jahr 1818 den Weg in den - gut sortierten - Weinkeller von Unternehmer Werner Gröbl. Dass das Flascherl einst auch durch die Hände von Erzherzog Johann wanderte, ist durchaus möglich. Das 200 Jahre alte Tröpferl mit dem „N“ - unser Erzherzog war einst ja auch gegen Napoleon kriegerisch im Einsatz - tischte Gröbl am Dienstag für den guten Zweck auf.