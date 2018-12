75-jährige Frau wurde Opfer eines Trickdiebes

Gegen 12.55 Uhr wurde die Frau in Steinach am Brenner um Kleingeld für die Parkgebühr gebeten. Sie öffnete daraufhin großzüzig ihre Geldtasche, um dem Mann auszuhelfen. Der bisher unbekannte Täter mit ausländischem Akzent sah dadurch die Geldscheine im Portemonnaie der Frau. Er bat sie erneut um Kleingeld - und griff dieses Mal selbst zu. „Der unbekannte Täter entwendete einen Geldbetrag in höherer, dreistelliger Summe“, heißt es von Seiten der Polizei.