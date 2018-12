Liga-Partie des FC Barcelona in Miami abgesagt

In Spanien gibt es seit Monaten Streit um die Pläne der Liga, einzelne Partien in die USA zu verlegen. Der Verband RFEF hatte einen entsprechenden Antrag abgelehnt. La Liga versicherte aber den Fans in den Vereinigten Staaten, dass sobald wie möglich doch noch Spiele der Primera Division in den USA ausgetragen werden sollen. Man werde auch weiter alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um dieses Ziel zu erreichen.