FPÖ will mehr Securitys in steirischen Spitälern

221.700 Euro für Dolmetscher

Ein Weg, um den Übergriffen Herr zu werden, sind die neuen Verhaltensregeln. Doch das ist der steirischen FPÖ zu wenig. Die Freiheitlichen haben vor wenigen Tagen zwei Briefe ins Postkastl geworfen, einen an Justizminister Josef Moser und einen an Spitalslandesrat Christopher Drexler. An Ersteren ergeht das Ersuchen, „dass Angriffe auf das Personal in Spitälern und Pflegeheimen jursitisch gleich geahndet werden sollen wie Attacken auf Polizei- und Justizbeamte“.