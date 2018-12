Nonnen unterschlugen an US-Schule 500.000 Dollar

An einer katholischen Schule in Kalifornien haben zwei Nonnen über die Jahre rund 500.000 Dollar (knapp 439.000 Euro) unterschlagen, um in Las Vegas ihrer Spielleidenschaft nachzugehen. Schwester Mary Margaret Kreuper und Schwester Lana Chang hätten sich bei Schulgebühren und Spenden an die Saint-James-Schule in Torrence nahe Los Angeles bedient, räumte ihr Orden am Montag ein.