Betrunkener Lenker schlitterte über die Böschung

1,14 Promille hatte der einheimische Autolenker (28) intus, als er am Sonntagabend bei der Talfahrt auf der Katschberg Bundesstraße in St. Michael über die Böschung schlitterte. Der Wagen kam am Dach zum Stillstand. Der junge Mann konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Vor der Fahrt ins Spital musste er den von Zeugen gerufenen Polizisten den Führerschein aushändigen.