Herzogin Meghans alter Lebenslauf aufgetaucht

Das Paar heiratete in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Ganz in der Nähe, im Frogmore-House in Windsor, wollen die werdenden Eltern in Kürze sesshaft werden. Bisher hatten Meghan und Harry in einem kleinen Cottage im Kensington-Palast gewohnt. Das erste Kind kommt im Frühling zur Welt und macht das Glück der ehemaligen Schauspielerin perfekt.