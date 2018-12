Hirscher: „60. Sieg - viel Platz zum Nachdenken“

Stefan Luitz droht seinen Sieg von Beaver Creek zu verlieren, weil er in der Höhe Zusatz-Sauerstoff bekommen hat. Er wirkte beim RTL in Val d’Isère völlig gebrochen.

Wenn du so auf die Goschen fällst, weil ein Fehler passiert ist, ist das zum Heulen. Meiner Beurteilung nach hat er nichts falsch gemacht. Er hat den Ärzten, den Trainern vertraut. Ich habe das in jungen Jahren im Training selbst probiert, als es definitiv erlaubt war. Aber für mich war das nix.