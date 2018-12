Messi-Show bei Kantersieg in Barcelonas Stadtderby

Der FC Barcelona hat seine Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft am Samstag ausgebaut. Der Titelverteidiger feierte im Stadtderby bei Espanyol einen 4:0-Kantersieg und liegt nun drei Punkte vor dem FC Sevilla, der in Valencia nur ein 1:1 erreichte. Auch Atletico Madrid liegt nach einem Heim-3:0 über Alaves drei Zähler hinter Barca.