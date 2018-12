Aniston schwärmt von Clooneys Vaterqualitäten

„Wir waren in Portofino, Mailand und am Comer See“, erzählte Jennifer Aniston über die Dreharbeiten für einen Film für Netflix in diesem Jahr. Am Comer See habe sie dann auch George Clooney und seine Amal getroffen, so Aniston weiter. „Die Clooneys sind so süß. Es ist so schön, ihn mit den Kindern zu sehen.“