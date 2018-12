Bachmann-Klub schnappt Rangers Tabellenführung weg

Rapids Europa-League-Gegner Glasgow Rangers hat am Mittwoch in der schottischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung verloren. Die Truppe von Coach Steven Gerrard kassierte gegen Aberdeen eine überraschende 0:1-Heimniederlage und liegt nun einen Punkt hinter Kilmarnock, das daheim gegen Livingston 2:0 gewann. Beim neuen Spitzenreiter stand zum vierten Mal in Folge Daniel Bachmann im Tor.