Event-Award für grüne Opernredoute

Dass zwischen Glanz und Glitzer auf der Grazer Opernredoute auch Zeit für Nachhaltigkeit bleibt, brachte Organisator Bernd Pürcher im Rahmen der Austrian-Event-Award-Gala in Wien den Sonderpreis der Jury ein. Für „Pionierarbeit in der österreichischen Hochkultur“ gab es den „Sonderpreis Gold für Green Events“. Unter der Regie von Ingo Reinhardt werden natürlich auch bei der 21. Auflage am 26. Jänner alle organisatorischen Abläufe unter anderem möglichst klimaschonend, möglichst regional, müllvermeidend und mit hoher sozialer Verantwortung abgehandelt. Pürcher: „Der grüne Weg der Opernredoute verbreitet nachhaltig Freude auf allen Ebenen und er motiviert sicher auch andere zum Umdenken!“