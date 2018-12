Elon Musk schießt einen Gemüsegarten ins Weltall

Das DLR will im Rahmen der Mission unter anderem herausfinden, wie sich die Pflanzen an eine verminderte Schwerkraft anpassen. Schließlich beträgt die Gravitation auf dem Mond nur ein Sechstel (was erklärt, warum die US-Astronauten auf dem Erdtrabanten vergleichsweise „große Sprünge“ machen konnten; Anm.) jener auf der Erde, die auf dem Mars nur rund ein Drittel. In welche Richtung Paradeiserpflanzen in der Schwerelosigkeit wachsen, sei daher sehr interessant, so die Forscher. Dass Pflanzen auch ohne und unter weniger Schwerkraft gedeihen, haben bereits Experimente auf der Internationalen Raumstation ISS bewiesen (Bild oben).