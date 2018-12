Schon vier England-Klubs jagen Salzburg-Juwel Wolf

Lob für Salzburgs Arbeit

Wolfs Vertrag in der Mozartstadt läuft noch bis 2020. „Salzburg hat sich den Ruf erarbeitet, eine Plattform für Spieler zu bieten, die nun in ganz Europa Großes erreicht haben - darunter das Liverpool-Duo Naby Keita und Sadio Mane“, lobt der „Mirror“ Österreichs Meister in den höchsten Tönen. Und Wolf könnte schon bald der nächste Salzburger sein, der den Sprung auf die Insel schafft …