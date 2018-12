Finger weggerissen: Böller in Tschechien gekauft

Neue Details gibt es im Fall jenes 16 Jahre alten Burschen, der am Samstag in Niederösterreich im Zuge eines Perchtenlaufs mehrere Finger verlor. So stammte der Böller, der in der Hand des Jugendlichen explodierte, aus Tschechien. Insgesamt sechs Menschen wurden mittlerweile wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung angezeigt, hieß es.