Auch heuer Gewalteskalation bei Perchtenläufen

Faustschlag, Attacke mit Eisengitter

Gefährliche Zwischenfälle gab es am Wochenende allerdings auch in anderen Bundesländern, wie etwa in Kärnten. Weil ein Krampus während des Umzuges in der Klagenfurter Innenstadt mit seinem Horn einem Kind gefährlich nahe gekommen war, zog ihn ein Zuseher (26) an seinen Hörnern - was ihm gar nicht gefiel. Der Darsteller setzte seine Maske ab, schlug dem couragierten Mann mit der Faust ins Gesicht und nahm dann wieder am Umzug teil.