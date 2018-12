Cavalli: Weiße Fahne nach Insta-Fehde mit Ferragni

Als Cavalli Ferragni dann auch noch beschuldigte, große Modemarken nur auszunutzen, um ihren eigenen Erfolg zu steigern, und behauptete, dass es ihr an Authentizität fehle, liefen nicht nur die Fans der Italienerin Sturm. Auch Ferragnis Ehemann, Rapper Fedez, mischte sich schließlich in die Diskussion ein und bezweifelte, dass es sich bei diesem Account tatsächlich um den des Designers handle. Er sei es wirklich, wetterte Cavalli daraufhin zurück, und er lasse sich nicht verbieten, zu sagen, was er tatsächlich denkt.