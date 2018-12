Möchtegern-Ingenieur ergaunerte 125.000 Euro

Der Verdächtige hatte es den Ermittlern alles andere als einfach gemacht. Umfangreiche Erhebungen waren nötig, um den Schwindler zu überführen. Bereits seit dem Jahr 2008 hatte sich der 42-Jährige als Diplomingenieur ausgegeben, dazu das Prüfungszeugnis von einer Fachhochschule in Deutschland gefälscht. Doch nicht nur das: Auch die von ihm genannte Schule, an der der Verdächtige die Matura gemacht haben will, hatte keinerlei Aufzeichnungen über den angeblichen Absolventen.