Die Toten Hosen streuten Schladming rote Rosen

Auf was er sich am meisten freut? „Wenn das Konzert gut über die Bühne gegangen ist. Da fällt jedes Mal eine große Last ab. Der Verantwortung, die wir tragen, sind wir uns schon bewusst.“ Neben der Anspannung vor dem Konzert ist in all den Jahren seit 1982 die Freude auf Party nach Konzerten geblieben. Campino: „Die kann lange ausfallen!“