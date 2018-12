PC-Experten entpuppten sich als Betrüger

In letzter Zeit erhalten Tiroler Konsumenten wieder vermehrt dubiose Anrufe von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern. Diese behaupten, dass es am Computer des Angerufenen einen Virenbefall gebe und bieten an, bei der Behebung des Problems behilflich zu sein - gegen Entgelt natürlich. Die Opfer sollen dann am PC bestimmte Schritte ausführen, die die Gauner am Telefon vorgeben. „Dabei wird eine Schad-Software installiert, mit der sich die Betrüger Zugang zum PC verschaffen. So können sie persönliche Daten, Kontodaten, Passwörter etc. ausspionieren oder aber den Computer sperren, um anschließend Geld fordern zu können, um ihn zu entsperren“, erklären die AK-Konsumentenschützer. Sie raten, bei einem unaufgeforderten Anruf eines Microsoft-Mitarbeiters aufzulegen bzw. sich nicht einschüchtern zu lassen. Keine Passwörter bekanntgeben!