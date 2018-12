Tankstellenangestellter brutal überfallen

Brutal überfallen wurde ein Angestellter (50) einer Tankstelle am Eggenberger Gürtel in Graz am Freitagvormittag. Der mit einer Wollhaube maskierte Täter schlug dem Mann mindestens zehnmal auf den Kopf. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen davon, die Fahndung nach dem Täter läuft.