Greenpeace schlägt Alarm um Gift-Mix in Flüssen

Diese Studie lässt bei vielen die Alarmglocken schrillen: Greenpeace hat in zehn EU-Ländern 29 Gewässer, die in Regionen mit intensiver Massentierhaltung fließen, auf Antibiotika und Pestizide untersucht - und in allen Belastungen gefunden. Speziell in zwei steirischen. Die Landwirtschaftsgranden warnen indes vor „Skandalisierung“.