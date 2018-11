Inter-Star verschenkt 34 Rolex-Uhren an Mitspieler

Sensationelle 29 Volltreffer landete Icardi letzte Saison in Italiens Serie A und wurde damit gleichauf mit Lazio-Stürmer Ciro Immobile Torschützenkönig. Weil er dieses Kunststück aber laut eigener Aussage ohne die Unterstützung seiner Teamkollegen niemals geschafft hätte, gab es für jeden seiner Mitspieler ein „kleines“ Dankeschön in Form einer Rolex-Uhr im Wert von 2.600 Euro. Bei 34 Kollegen machte dies in Summe 90.000 Euro aus.