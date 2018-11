Vom Albtraum zum Traum: Frankfurt schwärmt von Adi

Für Hütter, der 2015 in Österreich mit Red Bull Salzburg das Double holte und vor seinem Engagement in Frankfurt in der Schweiz mit Young Boys Bern Meister (unten im Bild) wurde, ist mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Traum in Erfüllung gegangen. Wobei er sich zu Beginn seiner Amtszeit eher in einem Albtraum wähnte. Im Supercup gab es gegen die Bayern vor heimischer Kulisse ein 0:5-Debakel, im DFB-Pokal scheiterte der Titelverteidiger gleich in der ersten Runde beim Viertligisten SSV Ulm. Hütter galt plötzlich schon vor dem Bundesliga-Auftakt als Topkandidat für die erste Trainerentlassung der Saison.