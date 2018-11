Gerettete Tiere: Das Leben ist kein Ponyhof...

Wenn man auf den Ponyhof KlippKlapp in Ledenitzen kommt, wird man zuerst einmal grunzend vom großen Schwein „Schnitzel“ begrüßt. Das Schwein ist auch der Namensgeber des Tierschutzvereines „Schwein Schnitzel & Friends“, den die 37-jährige Julia Samonig gegründet hat. Neben Schweinen, Ziegen und Schafen beherbergt die Tierschützerin auch mehr als 30 gerettete Ponys. Damit ist sie eine Anwärterin auf den Tierschutzpreis, der am 17. Dezember in Klagenfurt verliehen wird.