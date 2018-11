Zeta-Jones spricht erstmals über Anschuldigungen

„Ich war hin und her gerissen“

Zeta-Jones erklärte: „Ich war hin und her gerissen, was meine moralischen Werte betrifft. Ich habe zu Michael gesagt, was wird, wenn noch mehr Dinge herauskommen? Doch er hat uns versichert, dass die Anschuldigungen eine Lüge sind und es keine Beweise geben wird, die die Version der Frau untermauern. Er hat Recht behalten.“