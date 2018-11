Dreiste Rumänen bestahlen Rentnerin

Ihre Hilfe bot eine Rumänin (26) einer betagten Frau aus Mattersburg an: „Ich helfe Ihnen, die Post ins Haus zu tragen.“ Gerührt von so viel vermeintlicher Menschlichkeit, ließ die alte Dame die 26-Jährige in ihr Haus. „Dort fragte die Trickbetrügerin nach dem Weg zur Toilette“, schildert ein Polizeisprecher. Kurz danach machte sich die junge Frau aus dem Staub - in einem Auto vor dem Gebäude warteten bereits eine Komplizin (23) und ein Komplize (25).