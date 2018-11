Doppelpack-Volland ballert Leverkusen zum 2:0-Sieg

Bayer Leverkusen hat in einer prekären Situation einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Werkself setzte sich am Freitagabend in der deutschen Fußball-Bundesliga zu Hause gegen Schlusslicht VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) durch. Matchwinner war Kevin Volland mit einem Doppelpack in der Schlussviertelstunde (76., 83.).