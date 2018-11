Hammer-EM-Gruppe für U21-Team mit Deutschland

Italiens früherer Mittelfeldstar Andrea Pirlo loste Österreich als erstes Team zu Deutschland in die Gruppe. Das Duell mit dem Titelverteidiger steigt am 23. Juni in Udine. Zuvor treffen die Österreicher in Triest am 17. Juni auf Serbien und am 20. Juni in Udine auf Dänemark. Aufgrund der Nähe der Spielorte zu Österreich darf mit einem einigermaßen großen rot-weiß-roten Fan-Aufgebot gerechnet werden.