Opfer des Internets: Letzter Otto-Katalog gedruckt

Eine Ära geht zu Ende: Der letzte Otto-Katalog ist diese Woche in Nürnberg gedruckt worden. Pünktlich um 10 Uhr sprangen die Maschinen der Prinovis-Druckerei an, um das letzte Exemplar zu produzieren. Der kiloschwere Wälzer in Millionenauflage wird eingestellt, weil 97 Prozent der Kunden des Hamburger Otto-Versands längst im Internet bestellen.