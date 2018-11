EM-Coup der U21: Nun winkt Duell mit Top-Team

Bei der Fußball-U21-EM 2019 in Italien und San Marino wartet auf Österreich eines der Topteams Italien, Titelverteidiger Deutschland oder England. Diese Mannschaften sind bei der Auslosung am Freitag (18 Uhr) in Bologna im ersten Lostopf. In Topf zwei ist neben Dänemark und Frankreich auch Spanien. Damit könnte es für die ÖFB-Elf zu einem Wiedersehen mit dem Play-off-Gegner von 2016 kommen.