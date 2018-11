Speed-Asse gedenken verstorbenen Ski-Talents

Feuz: Hirscher als Vorbild

Abfahrts-Weltmeister Feuz will es in Kanada Marcel Hirscher gleichtun und erstmals auch als Papa gewinnen. Denn der Schweizer ist wie Hirscher vor der Saison erstmals Vater geworden. Langsamer hat dies den 31-jährigen Weltmeister aber sicher nicht gemacht. Auch für den 37-jährigen Erik Guay ist diese Woche eine besondere. Der kanadische Super-G-Weltmeister geht in seine letzte Saison und startet mit einem Heimspiel.