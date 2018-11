Sturm beendet Geschäftsjahr mit 350.000 Euro Plus

Sturm Graz hat das Geschäftsjahr 2017/18 mit einem Plus abgeschlossen. 353.000 Euro standen am Ende der für den Fußball-Vizemeister sportlich erfolgreich verlaufenen Spielzeit als Plus zu Buche. Dies gab Sturm am Dienstag bekannt. Zum zweiten Mal in Folge wurde in der vergangenen Saison damit ein Gewinn eingefahren.