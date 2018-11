Raumstation ISS feiert ihren 20. Geburtstag

Die Internationale Raumstation ISS ist das derzeit größte künstliche Objekt im Erdorbit. Seit mittlerweile 20 Jahren kreist der seit 2. November 2000 dauerhaft von Astronauten bewohnte Außenposten der Menschheit im All in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde. Der erste Bauteil für die ISS wurde am 20. November 1998 in eine Umlaufbahn gebracht, mittlerweile hat sie eine Ausdehnung von rund 100 x 100 x 30 Metern. Wie lange es sie noch geben wird, ist unklar.