2:2! Deutschland vergeigt sicher geglaubten Sieg

Deutschland beendete die Nations League damit mit zwei Remis. Sportlich zu retten war die Bilanz ohnehin nicht mehr. Sechs Niederlagen in einem Kalenderjahr gab es noch nie in 111 Jahren deutscher Länderspielgeschichte. Die Niederlande, bei der EM 2016 und der WM in diesem Sommer Zuschauer, setzten ihren Aufschwung hingegen fort. Künftig in der Liga B wird neben Deutschland und Österreich auch Norwegen spielen. Die Skandinavier schafften mit einem 2:0 auf Zypern den Aufstieg. Ola Kamara, einst bei der Wiener Austria unter Vertrag und nun für LA Galaxy tätig, schoss beide Tore (36., 48.) der Norsker.